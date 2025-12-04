Publicado 04/12/2025 11:13:10 +01:00CET

Llorca buscará alejarse de "debates estériles" y dar respuesta a necesidades de los valencianos

El 'president' la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, subraya que "la primera responsabilidad de un gobierno es garantizar que la confianza pública nunca se resienta, tender puentes y estar más cerca", al tiempo que ha insistido en su intención de "dar un salto cualitativo" en el Consell, acelerar la reconstrucción tras la dana, alejarse de "debates estériles" y dar respuesta a las necesidades de los valencianos en materia de vivienda, "el gran reto que tenemos como sociedad".(Fuente: FORTA)

Vídeos destacados

Lo más leído