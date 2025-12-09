Llorca dice que el acta de diputado de Mazón se la ha dado "la soberanía popular"

El 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha considerado que su predecesor como jefe del Consell, Carlos Mazón, ha asumido su responsabilidad al dimitir y, sobre la posibilidad de exigirle el acta de diputado, ha recalcado que él no puede "tomar una decisión personal sin atender lo que marquen los estatutos del partido". "El acta no nos la ha dado el partido, sino la soberanía popular. Por lo tanto, hay que ser muy respetuosos con los tiempos y con las normas", ha expresado. Llorca ha defendido que Mazón "ha asumido su responsabilidad, la responsabilidad más alta, que es la de dimitir", en unos tiempos en lo que, a su juicio, "cuesta que un político tenga la humildad de reconocer errores o incluso de pedir perdón". Y ha recalcado que, en este sentido, su partido, el PP, "ha sido ejemplar".