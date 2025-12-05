Llorca espera que lo ocurrido el 29O "se esclarezca y todo el mundo tenga claro qué pasó"

El 'president' de la Generalitat V, Juanfran Pérez Llorca, ha confiado en que los hechos ocurridos el 29 de octubre de 2024, el día que la dana arrasó buena parte de la provincia de Valencia y dejó 230 víctimas mortales, "se esclarezcan y, sobre todo, que todo el mundo tenga claro qué pasó", al tiempo que ha pedido "dejar trabajar" a la jueza que investiga la gestión de la riada "y, luego, sacar las conclusiones cuando haya dictaminado una conclusión". Al respecto, Pérez Llorca ha esgrimido que él no ha "tenido acceso aún a los mensajes", por lo que toda esta información no la ha "podido ver" y por eso "es difícil valorarla", pero ha recalcado que siempre ha mostrado "muchísimo respeto por la investigación judicial" y precisamente por ello ha pedido "dejar trabajar y, luego, sacar las conclusiones cuando la jueza haya dictaminado una conclusión".