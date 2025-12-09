Llorca invita a Sánchez a visitar la zona dana y exige la comisión mixta al Gobierno

El 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha emplazado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a visitar la zona afectada por la dana, tras "400 días" sin hacerlo, y ha vuelto a exigir una comisión mixta para agilizar y coordinar la reconstrucción porque "ya no valen más excusas": "Yo creo que es lo mínimo que le debemos a los paiportinos y, como mínimo, es lo que le debemos a toda la sociedad valenciana, especialmente a los municipios afectados por la dana". Preguntado por si tiene "la sensación de estar pagando los platos rotos del anterior Consell" presidido por Carlos Mazón, ha replicado: "No, yo no tengo la sensación de pagar los platos rotos de nadie. Tengo la convicción de que tenemos que hacer las cosas de forma diferente".