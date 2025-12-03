Llorca refuerza Presidencia y designa a Ordaz para la secretaria autonómica de Comunicación

El nuevo 'president' de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, ha reforzado el área de Presidencia en el nuevo Consell y ha incorporado como conseller a Pepe Díez en la nueva vicepresidencia segunda y conselleria de Presidencia. Pérez Llorca también anunciado la incorporación de tres secretarios autonómicos: Henar Molinero como secretaria de Presidencia, Jacobo Navarro como secretario autonómico de Análisis Estratégico y Política Públicas y Vicente Ordaz como secretario autonómico de Comunicación. Por tanto, Ordaz dejará de presidir el consejo de administración de la televisión autonómica À Punt.