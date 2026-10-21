C-LM autoriza un convenio con el Estado para financiar servicios y prestaciones de dependencia

Toledo, 21 de octubre de 2026. El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha ha autorizado la firma del convenio correspondiente al nivel acordado del Sistema de Atención a la Dependencia para 2026, dotado con 94,22 millones de euros y financiado a partes iguales por el Ejecutivo autonómico y el Gobierno de España. Cada administración aportará 47,11 millones de euros para contribuir a sostener los servicios y las prestaciones que reciben más de 83.000 personas en la región. (Fuente: Gobierno Castilla-La Mancha)