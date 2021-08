La secretaria general del PP andaluz, Loles López, defiende el protagonismo del partido ante la pregunta de si un partido que está en el gobierno corre el riesgo de adormecerse, de perder fuelle. "Yo me niego a eso. Opino que sin partido no hay gobierno. Un gobierno no puede adormecer a un partido, sería una equivocación", argumenta la dirigente del PP-A.