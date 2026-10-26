López aboga por una administración pública "proactiva" que use la IA

Bilbao, 26 de octubre de 2026. El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha abogado este lunes por una administración pública "proactiva" que use la IA para anticiparse a las gestiones de los ciudadanos. López ha presentado un modelo de administración pública que, apoyado en la IA, anticiparía las necesidades ciudadanas y realizaría de forma automática la mayoría de trámites, dejando al usuario solo la tarea de "complementar o validar" gestiones ya realizadas.