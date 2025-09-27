López (Comuns) acusa a Junts de no entender que está legitimando "mensajes xenófobos"

La coordinadora de los Comuns y diputada en el Congreso, Candela López, ha acusado a Junts este sábado de no entender que está legitimando "mensajes xenófobos de la extrema derecha". En la jornada de los Comuns 'Fer ciutat, fer poble, fer comunitat: Caminem cap al 2027' en Vilanova i la Geltrú (Barcelona), ha alertado a Junts de que "acabarán exactamente igual que el PP: suplantados por la derecha radical". "Cuando se empieza a señalar a los musulmanes y después volvemos a aquellos viejos tópicos de si los andaluces nos roban, ya sabemos dónde acaba esta deriva", ha avisado.(Fuente: Redes sociales)