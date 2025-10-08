López dice que Sánchez acudirá "con toda normalidad" al Senado para explicar los pagos a Ábalos

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha asegurado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acudirá al Senado "con toda normalidad" para ofrecer explicaciones, tal y como le ha pedido el Partido Popular, sobre los sobres con dinero en efectivo que el PSOE entregó al exministro José Luis Ábalos, y ha añadido que el PP podría aprovechar esa comparecencia en la comisión de investigación del 'caso Koldo' para aclarar "cómo se financió de manera irregular, tal y como dice la sentencia del 'caso Gürtel".