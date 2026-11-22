Madrid, 22 de noviembre de 2026. El candidato del PSOE a la Comunidad de Madrid, Óscar López, ha recriminado este domingo a la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, por llevar por bandera "la libertad" pero "perseguir a los profesores" en huelga educativa con sus instrucciones dirigidas a los centros educativos públicos no universitarios que establecen medidas de neutralidad al profesorado y ha llamado a apoyar a su partido en las urnas para "meter un zurdazo a la motosierra" del PP "y a las encuestas". (Fuente: PSOE)