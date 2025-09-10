López (PSOE) acusa a la oposición de derrotar a los trabajadores al rechazar la reforma laboral

El portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados, Patxi López, ha cargado este miércoles contra la oposición por su rechazo a la reforma laboral, asegurando que "esto no es la derrota del gobierno, es la derrota de millones de trabajadores de este país". López ha insistido en que los grupos parlamentarios que votan en contra de la reducción de la jornada laboral deberían explicar "cuál es el argumento para oponerse a una medida que beneficia a millones de trabajadores" y que, según ha defendido, "mejora la productividad de las empresas".(Fuente: Congreso)