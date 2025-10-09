López tilda de "salvajada" las palabras de Ayuso sobre aborto: "Las mujeres dirán que se vaya"

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha calificado de "salvajada grave" la advertencia sobre el aborto que ha realizado la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, quien en una respuesta a Más Madrid ha afirmado "No se va a señalar en la Comunidad de Madrid. ¿Le parece poco? ¡Pues váyanse a otro lado a abortar!", y se ha mostrado convencido de que, tras esta afirmación, son las mujeres las que "le van a decir a Ayuso que se vaya a su casa".