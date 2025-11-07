L’Oréal y Fundación Altius inauguran el segundo Salón Solidario Embellece tu Futuro en Valencia

La Fundación Altius y L'Oreal Groupe España han inaugurado en Valencia el segundo Salón Solidario Embellece tu Futuro en España, un espacio que ofrece servicios gratuitos de belleza y socioestética a personas en situación de vulnerabilidad para reforzar su autoestima, su bienestar emocional y facilitar su empleabilidad.Más de 1 millón de personas en España llevan más de un año buscando trabajo, una situación que impacta sobre su confianza, según cifras de Randstad Research. Muchas de ellas tienen dificultades para acceder a servicios de higiene y cuidado personal.Los beneficiarios de la Fundación Altius en Valencia disponen de un espacio donde recibir servicios de estética y belleza. Además, los esteticistas y peluqueros del salón adquirirán habilidades de carácter socioestético para combinar su experiencia profesional con empatía y sensibilidad hacia las personas atendidas.La apertura del Salón Solidario forma parte del programa 'Embellece tu futuro' de L'Oreal Groupe en España. Se trata del segundo de este tipo creado por la compañía tras el éxito del inaugurado el pasado año en Madrid y por el que han pasado más de 400 personas.