Lotería en Paiporta espera "devolver todo lo que nos han dado" en el sorteo de Navidad

La administración de lotería de Paiporta La Estrella espera poder "devolver todo lo que nos han dado" -tras la dana- en el sorteo de la Lotería de Navidad, y comenta que han vuelto a incrementar sus ventas de décimos, aunque en menor cantidad respecto al año pasado. Su propietaria, Carmen Rodríguez, ha explicado que todavía les faltan algunas cosas que reparar en este local que fue arrasado por la dana y que se encuentra a escasos metros del barranco del Poyo. "Ya no hay colas, es todo más 'light', pero sí que se está vendiendo más que otros años, a excepción del año pasado, que fue algo extraño. La gente sigue viniendo, nos sigue apoyando y sigue queriendo ver cómo está todo y cómo estamos", ha comentado esta lotera.