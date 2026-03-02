Macron anuncia un aumento de la capacidad del armamento nuclear de Francia

Madrid, 2 de marzo de 2026. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha anunciado este lunes que ha ordenado reforzar el arsenal nuclear francés y ha advertido de que lo usarán en caso de que estén en juego los "intereses vitales" del país, en un momento de "incertidumbre", tras el aumento de las tensiones en Oriente Próximo. Macron ha afirmado que nunca "dudará en tomar las decisiones que sean necesarias para proteger" los "intereses vitales" de Francia. "Si usáramos nuestro arsenal, ningún Estado, por poderoso que fuera, podría evitarlo. Ninguno, por grande que fuera, se recuperaría", ha expresado el mandatario. (Fuente: Élysée/U.S Central Command/IDF Farsi/IRCS)