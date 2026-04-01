Macron y Starmer responden a Trump tras anunciar su intención de dejar la OTAN

Londres / Tokio, 1 de abril de 2026. Después de que El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado este miércoles que está "más que considerando" la salida de la OTAN, ahondar en las críticas a los aliados por no secundar a Washington en la guerra en Irán, el primer ministro británico, Keir Starmer, ha anunciado este miércoles una cumbre a finales de esta semana con aliados para estudiar "medidas diplomáticas y políticas" que contribuyan a reabrir el estrecho de Ormuz, paso estratégico para el comercio global de petróleo y está siendo escenario de ataques en el contexto de la guerra de Irán. (Fuente: White House / 10 Downing Street / Elysee / EBS)