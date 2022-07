La madre de Marta Calvo, Marisol Burón, ha asegurado este miércoles que espera, en la recta final del juicio del presunto asesino de su hija, que en la última palabra del acusado ocurra "el gran milagro que esperamos" y les diga "dónde está mi hija" porque ha reconocido que es "lo único que deseo": "Que me diga dónde está, y poderla recuperar, y poder volver, ya no a vivir, sino a revivir porque ya no vives, esto es una pena muy grande que le ha tocado a mi hija".