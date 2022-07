Madre de Marta Calvo: "Todo es mentira y me voy sin saber dónde está mi hija"

La madre de Marta Calvo, Marisol Burón, a la salida de la Audiencia de Valencia tras la declaración del presunto autor de la muerte de su hija, Jorge Ignacio P.J., ha asegurado que el acusado durante su declaración ante el jurado popular en la sesión de este miércoles "no ha dicho ni una sola verdad": "Todo lo que ha dicho es mentira". Burón, entre lágrimas, ha confesado que lo peor de todo "es que me voy sin saber dónde está mi hija, ese es el dolor que tengo que me voy a casa sin saber dónde está mi hija".