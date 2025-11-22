Madrid da la bienvenida a la Navidad con el pistoletazo de salida al encendido navideño

Madrid ha iluminado sus calles este sábado para recibir la Navidad después de que el doble campeón de rallys Carlos Sainz haya presionado el botón que ha encendido las más de 13 millones de bombillas LED, 7.134 cadenetas, 126 cerezos luminosos y trece grandes abetos que pondrán luz y color a la capital durante estas fechas. Entre las principales novedades de este año destaca el nuevo diseño de la Gran Vía, que estrena iluminación inspirada en la estructura estrellada de los copos de nieve; el abeto luminoso de 22 metros de altura frente al edificio Metrópolis y el nuevo nacimiento luminoso en la plaza de las Cortes, entre otros. Y como es tradicional cada año, Cortylandia ha inaugurado su nuevo espectáculo en El Corte Inglés de Preciados.(Fuente: Europa Press / Ayuntamiento de Madrid)