C. Madrid pide que amplíe de seis a trece los municipios declarados 'zona catastrófica'

La Comunidad de Madrid ha reclamado este miércoles al Gobierno central que "rectifique" e incluya a los 13 municipios madrileños afectados por incendios durante este verano en la declaración de zonas gravemente afectadas por una emergencia de protección civil. En declaraciones a los medios tras la reunión del Consejo de Gobierno, el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local y portavoz del Ejecutivo, Miguel Ángel García, ha pedido en este sentido al Ejecutivo de Pedro Sánchez que amplíe de seis a 13 los municipios incluidos en esa declaración.(Fuente: Comunidad de Madrid)