Maíllo mantiene aún "abiertas las puertas" de la candidatura de Por Andalucía a Podemos

El coordinador federal de Izquierda Unida (IU), Antonio Maíllo, ha defendido este viernes que el hecho de que vaya a encabezar la candidatura de Por Andalucía a la Presidencia de la Junta en 2026 da "un vuelco" a las perspectivas de las elecciones andaluzas previstas para la primavera del año que viene, al tiempo que ha indicado que la opción de esta coalición de partidos de izquierda mantiene "abiertas las puertas" a otras organizaciones que quieran sumarse, como Podemos, sin que ello suponga que se vaya a "parar" este proyecto que ya ha "echado a andar", y que va a avanzar "como un turbo" a partir de ahora.