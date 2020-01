Málaga celebra los Goya con una fiesta para el recuerdo

Publicado 26/01/2020 14:06:38 CET

El cine español brilló con luz propia en una gala donde sobraron los motivos para celebrar. Y es que no hay Premios sin una gran fiesta. La habitual afterparty Bululú Keep Walking reunió a lo más notable de la gran pantalla para brindar otro año más con la firma de whisky escocés Johnnie Walker. El exclusivo Palacio del Limonar se convirtió en el lugar de encuentro y celebración de más de 500 actores, actrices, directores, personajes del mundo de la cultura, influencers y empresarios. Bajo el lema #KeepWalkingCineEspañol, la firma de whisky, que celebra sus 200 años, mantiene su compromiso de apoyar nuestra industria audiovisual. Santiago Segura, Paco León, Jorge Lorenzo o Pablo Alborán son algunos de los rostros que pudieron disfrutar de la noche malagueña y brindar con highballs Johnnie Walker.La afterparty también estuvo llena de looks sorprendentes.La ciudad del Sol, de Picasso, de María Zambrano, y cómo no, de Antonio Banderas, celebró una noche única que perdurará en el recuerdo.