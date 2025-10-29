Manifestación en homenaje a víctimas de la dana exige la dimisión de Mazón: "Es una infamia"

Manifestación este 29 de octubre, aniversario de la dana, en homenaje a las 229 víctimas mortales de la riada en el centro de Valencia. Para ello han desplegado en la Plaza de la Virgen 229 mantas térmicas con los nombres de las personas fallecidas y se han mantenido cinco minutos de silencio para "visualizar la magnitud de la tragedia". Accord Social Valencià, que han convocado este acto ha exigido la dimisión del presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, por su "negligencia criminal". "Esta plaza se queda corta para la infamia que todavía sigue presidiendo el Palau de la Generalitat", ha asegurado Beatriu Cardona, representante de Acord Social Valencià quien ha añadido que ese trágico día el 'president' "prefirió ir a comer a un restaurante y dejar abandonadas a las localidades afectas". La manifestación ha continuado haciendo el trayecto de "la ignomnia" hasta el restaurante del Ventorro donde estuvo Mazón la tarde del 29 de octubre y han coreado "Vergüenza, vergüenza" a las puertas del local donde se han concentrado durante unos minutos.