Manifestantes denuncian la "oleada represiva" contra el movimiento de solidaridad con Palestina

Manifestantes propalestina Rodríguez han alertado que "en toda Europa se está dando una oleada represiva contra el movimiento de solidaridad con Palestina", de la que "Euskal Herria tampoco está a salvo".Varias decenas de personas se han concentrado este sábado en Bilbao en solidaridad con los activistas británicos de Palestine Action que "siguen presos" y denunciar que "en toda Europa se está dando una oleada represiva contra el movimiento de solidaridad con Palestina", de la que "no está a salvo" Euskadi.Convocada por la plataforma Palestinaren Elkartasuna, la protesta se ha desarrollado en el Arenal bilbaíno encabezada por una pancarta con los lemas 'Elkartasuna ez da delitua' (la solidaridad no es delito) y 'Solidaridad con Palestine Action'. Durante la movilización se han coreado consignas como 'Israel hiltzaile, Europa laguntzaile' (Israel asesino, Europa cómplice) o 'Boikot Israel, Palestina askatu' (Boicot para Israel, libertad para Palestina).La convocatoria, que se repetirá este domingo en Vitoria, busca solidarizarse con los activistas de Palestine Action que, según ha indicado el representante de Palestinarekin Elkartasuna, Iñigo Rodríguez, "siguen presos" y a la espera de juicio "desde año y medio".Por ello, aunque tres de los activistas que se encontraban en huelga de hambre la han suspendido al cumplirse "parte de las demandas", su "lucha contra los cómplices del Estado sionista sigue en pie", ha subrayado.En este sentido, ha recordado que en Bilbao esta misma semana han tenido que declarar ante el juzgado cuatro personas por las protestas registradas durante una etapa de La Vuelta ciclista el pasado mes de septiembre en contra de la presencia de un equipo israelí."Mostrar solidaridad a Palestine Action es parte de nuestra campaña contra la represión del movimiento solidario con Palestina, ya que entendemos que es una forma de complicidad con el Estado sionista. Debemos seguir manifestándonos en contra de esta represión porque dinamita las condiciones para seguir luchando en favor del pueblo palestino", ha reivindicado.