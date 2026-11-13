Mañueco reivindica CyL como líder del turismo de interior y destaca su apuesta por la calidad

Valladolid, 13 de noviembre de 2026. El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ha destacado el "potencial, la excelente calidad y diversidad" de Castilla y León como destino de turismo de interior y su capacidad para generar empleo y riqueza, durante la apertura de la Feria Internacional de Turismo de Interior (Intur), que ha definido como "la gran cita del turismo interior en toda España", al tiempo que ha destacado que la Comunidad ha alcanzado este verano un récord histórico de empleo turístico.