Madrid, 22 de noviembre de 2026. El piloto español Marc Márquez se ha proclamado campeón del mundo de Moto GP por octava vez en su carrera, igualando los títulos de Giacomo Agostini y superando las siete coronas en categoría reina de Valentino Rossi. El piloto de Ducati ha finalizado la carrera larga del Gran Premio de Portugal en octava posición, dentro del top 9 que le valía para alzarse con el título de campeón, independientemente del resultado que obtuvieran sus dos rivales de Aprilia, el española, Jorge Martín; y el italiano, Marco Bezzechi. (Fuente: Europa Press / Repsol / Estrella Galicia / Ducati)