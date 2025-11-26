Marga Prohens preside el Forbes Illes Balears Tourism Summit

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha presidido el Forbes Illes Balears Tourism Summit. Una jornada que ha reunido a empresas, instituciones y líderes globales para explorar cómo el turismo puede impulsar la competitividad, la innovación y la sostenibilidad económica del territorio.Prohens ha puesto en valor que Baleares tiene una propuesta única y que apuesta por un futuro en base a su patrimonio, su cultura, su gastronomía y su oferta cultural para crear una nueva frontera turística.La jornada ha acogido cuatro mesas redondas con la participación de autoridades regionales como la directora insular de Turismo del Consell de Mallorca, Clara del Moral, y empresas destacadas del sector que han incidido en la capacidad de Baleares para liderar una transición turística sostenible y competitiva. Prohens ha sido la encargada de clausurar el encuentro, que ha reforzado el compromiso del gobierno balear con la ejecución de políticas que convoquen a todos los protagonistas de la sociedad para avanzar hacia un modelo basado en el bienestar y el valor añadido.