El exministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García Margallo, ha afirmado que "es para todos nosotros un día agridulce porque despedimos a un equipo que con aciertos y errores ha protagonizado la última etapa del partido" y comienza una nueva etapa con Feijóo "con el que yo me he sentido identificado siempre", ha recalcado, al tiempo que ha dicho que "no tiene la menor duda" de que será Feijóo el nuevo líder del PP.