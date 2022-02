El coordinador autonómico de Cs en Andalucía y vicepresidente de la Junta, Juan Marín, ha afirmado que "las elecciones de Castilla y León no tienen nada que ver con Andalucía". "Aquí vamos a agotar la legislatura, no va a haber elecciones", ha asegurado antes de mostrarse convencido de que en Andalucía no va a haber resultado parecido porque "los andaluces saben perfectamente cuál es el espacio de centro que ocupa Cs".