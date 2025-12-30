Marines reparten juguetes a los niños de la Casa Ronald McDonald de Madrid

Juguetes y niños.Una asociación que en Navidad resulta inseparable.Es por esto que el Cuerpo de Marines de Estados Unidos destacados en la Embajada de los Estados Unidos y personal diplomático han visitado hoy la Casa Ronald McDonald de Madrid y han repartido juguetes entre los niños que reciben tratamiento médico lejos de sus hogares. Una acción muy especial que refuerza la gran labor que la Fundación Infantil Ronald McDonald lleva más de 25 años realizando en España: ofrecer un hogar fuera del hogar y mantener a las familias unidas cuando más lo necesitan.Es el cuarto año que se lleva a cabo esta iniciativa. Bajo el nombre Toys for Tots, los marines han recorrido cada rincón de la casa y han llevado la ilusión y regalos de estas fiestas a los más pequeños.Los juguetes también se repartirán entre las familias de la Sala Familiar Ronald McDonald del Hospital Universitario La Paz de Madrid.Sin duda, las Navidades adquieren su verdadero sentido cuando un niño recibe una sorpresa y se le ilumina la cara.