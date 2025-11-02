Mark Dix: "La gente se está concienciando que el 'fast fashion' es peligroso para el futuro"

Mark Dix, presidente de la Asociación de Mercados de Segunda Mano Flea Market Barcelona, ha asegurado esta mañana que "la gente se está concienciando de que el 'fast fashion' es peligroso para el futuro del planeta".Lo ha dicho en la inauguración del Port Flea que ha tenido lugar a las 11 horas. El mercado, con entrada gratuita, se celebrará el primer domingo de cada mes. Dix ha remarcado que, si acudes a este tipo de mercados, "estás haciendo una elección para apoyar los comercios locales". "El no saber lo que va a haber, es lo que le gusta a la gente", ha confesado.