El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, ha afirmado este lunes que "no me planteo dimitir" y ha reiterado "el esfuerzo importante en inversión realizados durante estos años". Así, ha añadido que el "asesinato" de dos guardias civiles en Barbate (Cádiz) tras ser arrollados por una lancha de narcotraficantes "no van a quedar impunes".