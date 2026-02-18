Marlaska asegura que dimitirá si la víctima del DAO dice que se sintió desprotegida

Madrid, 18 de febrero de 2026. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha asegurado este miércoles que dimitirá si la víctima que ha denunciando una agresión sexual contra el director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional, José Ángel González, asegura que no se ha sentido protegida o entiende que él como ministro le ha fallado. "De la única persona que podré yo aceptar cualquier crítica es de la propia víctima. Si la propia víctima no se ha sentido protegida o ha entendido que este ministro le ha fallado en algún sentido, evidentemente yo sí que renunciaré y sí que dimitiré", ha señalado Marlaska en la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados. (Fuente: Congreso)