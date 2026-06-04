Marlaska dice que no toleraría "ninguna intromisión" y defiende la "honestidad" de González

Madrid, 4 de junio de 2026. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha destacado este jueves la "ejemplaridad y honestidad" de la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, y afirmado que él mismo ni conoció ni hubiera tolerado "ninguna intromisión", después de que se haya conocido que la Unidad Central Operativa (UCO) apunta a que la conocida como 'fontanera del PSOE', Leire Díez, se reunió en varias ocasiones con González. (Fuente: Europa Press/Comisión Europea/Guardia Civil)