Marlaska niega que prohibiera homenajes a los agentes de Barbate

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha negado este martes que su departamento diera instrucciones para que los guardias civiles no acudieran a los homenajes a sus compañeros asesinados en Barbate (Cádiz) tras ser embestidos por una narcolancha y ha contestado a las críticas del PP recordando las fotos del presidente 'popular', Alberto Núñez Feijóo, en el barco del condenado por narcotráfico Marcial Dorado. "El mejor homenaje a los narcos que he visto yo ha sido una jornada particular en un barco con un narco del presidente del Partido Popular", ha asegurado Grande-Marlaska en una réplica en el Senado al Partido Popular, que le ha llamado "ministro sin escrúpulos" y le ha preguntado si el Gobierno en lo siguiente que piensa es en "amnistiar a los narcotraficantes para mejorar la convivencia en el Estrecho".(Fuente: Senado)