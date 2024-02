El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska ha destacado que las modificaciones de la Ley de Enjuiciamiento Criminal "no es algo nuevo, así como ha defendido que le parece importante "trabajar y reflexionar sobre modificaciones al respecto". "No se puede mantener permanentemente el status de una persona como imputado si la investigación no avanza o se valora que ya está razonablemente concluida", ha zanjado.

