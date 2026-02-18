Marlaska, sobre la querella por agresión sexual del DAO: "No sabíamos nada"

Madrid, 18 de febrero de 2026. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha asegurado este miércoles que hasta ayer desconocían la denuncia por presunta agresión sexual contra el director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional, José Ángel González, y que fue entonces cuando se actuó para apartarle del cargo de forma inmediata. "Evidentemente no sabíamos nada, si hubiéramos sabido, al mínimo conocimiento de una circunstancia de esta gravedad, se le habría pedido la renuncia y el cese inmediato, como se hizo ayer", ha dicho Marlaska en declaraciones a la prensa antes de la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados. (Fuente: Congreso)