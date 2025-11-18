Más de 150 expertos analizan los avances en tesorería, gestión de riesgos y reporting

Los avances en las plataformas de tesorería, gestión de riesgos y reporting, la geopolítica y su impacto en la inversión, la IA o las novedades regulatorias han centrado el debate de la XVIII edición de la Jornada de Tesorería, Riesgos y Reporting organizada por Cecabank, un foro que ha reunido a más de 150 expertos procedentes de más de 25 entidades y a ponentes de Banco de España, Afi, ESADE, Funcas y Cecabank El evento ha acogido una mesa redonda donde se ha ofrecido una visión integral sobre los riesgos emergentes y su influencia en los mercados financieros.También se habló de las perspectivas macroeconómicas para 2026 y de las exigencias del reporting regulatorio.Estas jornadas se han convertido en un foro de referencia para el sector donde se comparte conocimiento, se impulsa la colaboración y se analizan las últimas tendencias.La jornada también contó con la intervención de Adriana Caliri, coach de liderazgo, que a través de una charla inspiradora abordó los nuevos desafíos a los que se enfrentan los líderes en la era de la inteligencia artificial.