Más de 30 muertos por ataque de Israel contra Líbano tras lanzamiento de proyectiles de Hezbolá

Madrid, 2 de marzo de 2026. Al menos 31 personas han muerto y 149 han resultado heridas víctimas de una oleada de ataques efectuada en la madrugada de este lunes por el Ejército de Israel contra Líbano, incluida su capital, Beirut, en respuesta al lanzamiento de proyectiles de Hezbolá tras la muerte del líder supremo de Irán, Alí Jamenei, en los bombardeos de Estados Unidos e Israel. Además, fuerzas israelíes y estadounidenses han efectuado en la madrugada de este lunes nuevos ataques contra distintos puntos de Irán, incluida su capital, Teherán, en una noche en la que se han registrado explosiones en Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Qatar y Bahréin, donde Washington tiene bases militares. En respuesta, el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Alí Lariyani, ha afirmado que el Ejecutivo de su país "no negociará con Estados Unidos". (Fuente: Redes Sociales, IDF Farsi, Trump)