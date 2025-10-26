Más de 3.000 Beer Runners convierten las calles de Barcelona en una fiesta naranja del deporte

Deporte, diversión, compañerismo y buena cerveza, estos han sido los ingredientes principales de una experiencia única, la carrera Beer Runners, que ha reunido a más de 3.000 personas el Parc del Fòrum de Barcelona.Esta duodécima convocatoria, para la que han tenido que aumentar el número de dorsales tras completarse el aforo en tiempo récord, pone en valor el vínculo entre deporte, socialización y consumo moderado de cerveza.Esta parte fundamental del movimiento Beer Runners, la socialización post entreno, es lo que han bautizado como “Tercer Tiempo”, que toman prestado de otra disciplina: el rugby.El movimiento Beer Runners une dos aspectos fundamentales de la cultura mediterránea: actividad física y acto social.Después del esfuerzo físico nada mejor que relajar las piernas con buena música y recuperar fuerzas con comida y una cerveza. Larga vida al tercer tiempo.