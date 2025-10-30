Más de 400 afectados por la dana reclaman 58 millones a Generalitat y CHJ

Un total de 418 personas afectadas por la dana del pasado 29 de octubre de 2024, pertenecientes la Asociación de Damnificados de l'Horta Sud, han presentado una reclamación administrativa de responsabilidad patrimonial contra la Generalitat y la Confederación Hidrográfica de Júcar (CHJ), organismo dependiente del Gobierno central, en la que reclaman 58 millones de euros por daños. Así lo ha anunciado este jueves el CEO de Vilches Abogados, Manuel Hernández, junto al presidente de la Asociación de Damnificados de l'Horta Sud, Christian Lesaec, en una rueda de prensa. En concreto, el letrado ha sostenido que "muchos daños se podrían haber evitado", ya que, a su juicio, no fueron causados por fuerza mayor, al entender que las lluvias no se produjeron en l'Horta Sud.