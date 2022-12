La alcaldesa de Ciudad Real, Eva María Masías (Cs), no aclara a seis meses para las elecciones municipales si aspirará a revalidar el bastón de mando, ya que, según indica en entrevista con Europa Press, no puede entretenerse en esa cuestión por centrarse en el trabajo diario por la ciudad; si bien ha asegurado que en caso de pedir de nuevo la confianza a sus vecinos lo hará desde una opción "de centro", sin aclarar si lo hará con Cs como marca o no.