El portavoz de EH Bildu en el congreso, Oskar Matute ha asegurado que este debate de investidura parece más un debate de una moción de censura, además, el portavoz ha defendido que "yo creo que al señor Rajoy se le paró el reloj en 1978. Se habla mucho y todos conoceremos una película que es Lost in Translation. Se podría hablar de Lost in Transición para él, porque parece que se ha quedado ahí. No hay nada, ni antes ni después. Y eso es preocupante para aquel que quiere gobernar".