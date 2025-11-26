Mazón acudirá al debate de investidura y el Consell dice que ya "ha dado sus explicaciones"

La portavoz del Consell, Susana Camarero, ha confirmado que el presidente de la Generalitat Valenciana en funciones, Carlos Mazón, acudirá al debate de investidura que se celebrará este jueves en Les Corts con Juanfran Pérez Llorca como candidato a sucederle al frente del gobierno valenciano. Sobre las diferentes versiones de la hora de llegada de Mazón al Palau de la Generalitat, Camarero ha defendido que Mazón "ha dado sus explicaciones desde hace muchos meses", por ejemplo en las comisiones de investigación sobre la dana de Les Corts y del Congreso. Por otro lado, después de que el PSPV haya exigido este miércoles al PP que deje de "encubrir" a Mazón y le fuerce a dejar el acta de diputado autonómico para dejar de estar aforado, Camarero ha considerado que a los socialistas "se les ve nerviosos" en las últimas semanas y días, pero ha evitado contestar a si el todavía 'president' debería dejar el acta. (Fuente: Imágenes satélite)