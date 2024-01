Mazón anuncia creación de una oficina de apoyo a la relocalización de empresas en C.Valenciana

El 'president' de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ha anunciado la creación de una oficina de apoyo a la relocalización de empresas que decidan instalarse en la Comunitat Valenciana, tras la propuesta de Junts de incentivar en materia fiscal a las empresas que tengan su sede en Cataluña y poder sancionar a las que trasladaron su sede de Cataluña por el 'procés' y no regresen. "No es tolerable, no puede ocurrir, porque va contra la propia esencia de la UE, contra el libre tráfico de mercancías, de personas y contra el libre establecimiento de empresas. Esto en la España de hoy no es tolerable, no tiene un pase", ha aseverado.(Fuente: Generalitat)