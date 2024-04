Mazón dice que "no puede evitar pensar" que hay "estrategia" en la carta de Sánchez

El presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ha manifestado este jueves que la reflexión que "espera" y que le "interesa" por parte del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, es la de la financiación autonómica y el "ninguneo" a la Comunitat Valenciana. "No puedo evitar pensar que parte de esto tiene algo que ver con la estrategia", ha indicado Mazón quien ha insistido en que el "ninguneo de la financiación en la Comunitat Valenciana" es la "noticia" sobre la que él "espera y esperaba que hubiera reflexionado durante no cuatro días, sino durante más de cuatro años", y ha lamentado que "esto no ha ocurrido". Sobre la veracidad de la denuncia contra la esposa del presidente, el 'president' ha asegurado que no tiene "ninguna valoración que hacer" más allá del respeto a los procesos judiciales. (Fuente: Generalitat)