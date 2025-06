El 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, ha afirmado que el Consell sigue "sin saber qué ha pasado con los cien millones" de euros del Fondo Europeo de Solidaridad para la reconstrucción tras la dana, un anticipo que desembolsó la Comisión Europea a España a finales de marzo. "No sabemos si el Gobierno los ha cobrado y no sabemos por qué no nos los transfiere", ha declarado.(Fuente: Generalitat)