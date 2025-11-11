Mazón: "Mi persona sigue siendo la gran excusa política para tapar las causas de la tragedia"

El 'president' de la Generalitat Valenciana en funciones, Carlos Mazón, ha reiterado que tras la dana consideró que su futuro político era "irrelevante" y por eso lo vinculó a la reconstrucción, mientras ha criticado la "falta de voluntad" por parte de otras administraciones en este proceso. "Mi persona sigue siendo la gran excusa política para tapar las causas de la tragedia", ha esgrimido, y ha sostenido que esa "excusa" ha servido para tapar la "ausencia de colaboración del Gobierno" o para "eludir sus responsabilidades". "Nadie en su sano juicio puede pensar que la gestión de una emergencia dirigida por mandos operativos con más de 30 años de experiencia puede depender de si yo realizaba llamadas desde mi despacho, desde un restaurante, desde la calle o desde la India".