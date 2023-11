Mazón: "En el PP tenemos muy claro el condenar la violencia, siempre"

El 'president' de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ha asegurado que no ha habido ningún cambio en la postura del PP ante las protestas frente a las sedes socialistas y ha señalado que en el Partido Popular "tenemos muy claro el condenar la violencia, siempre", y considera que lo que no se puede traer es una condena "selectiva" de la violencia. "La condena debe ser siempre, en todo lugar y sin ventajismos y, desde luego, quien no lo hace es quien está amnistiando a los violentos, y a los sediciosos, eso es una mala manera de no condenar la violencia y eso es lo que está provocando el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, él si que se lo tendría que hacer mirar", ha aseverado. (Fuente: Generalitat)